'Hai il virus', picchiata a Torino

- TORINO, 22 FEB - Una quarantenne cinese ha denunciato alla polizia, a Torino, di essere stata aggredita da una coppia in via Cernaia, nel centro storico della città: la donna si è sentita dire "hai il virus, vattene", poi è stata picchiata.

L'episodio, del 20 febbraio, è ricostruito dall'edizione locale del quotidiano La Stampa.

La quarantenne, che dal 1997 vive nel capoluogo piemontese, dove gestisce un bar, è stata medicata in un ospedale.

Nei giorni scorsi, in un quartiere periferico, una giovane coppia di cinesi era stata aggredita da un paio di ragazzi.

