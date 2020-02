Chiude anziana in cantina, arrestata

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Deve accudire un'anziana a Nichelino (Torino) e la chiude in cantina. Una badante è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona.

Si tratta di una romena di 46 anni.

A dare l'allarme è stato un inquilino del palazzo che ha riferito di avere sentito dei lamenti provenire dal vano cantina. La donna, di 63 anni, vi era stata chiusa per ore, così come - secondo quanto ha raccontato - il giorno precedente.

