Violenza su minore, fermato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 FEB - Violenza sessuale nei confronti di una ragazza minore di 16 anni. Parla di questo l'indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Alessandria, che nelle scorse ore hanno fermato un 62enne residente nell'Acquese. Sono stati gli insegnanti della giovane, ai quali aveva confessato l'accaduto, a far scattare gli accertamenti nei confronti dell'uomo, che ha conosciuto la vittima frequentando la madre. Nei suoi confronti sono stati raccolti elementi probatori ritenuti di rilievo dalla Procura, tra cui fotografie a sfondo sessuale riconducibili a un fitto scambio via chat tra lui e la minore. L'uomo, detenuto nel carcere di Alessandria in attesa della convalida del fermo, ha confessato di avere avuto sul finire del 2019 due rapporti sessuali completi con la ragazzina, che gli era stata affidata dalla madre.(ANSA).