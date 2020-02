Coronavirus: negativi test su paziente a Chivasso

(ANSA) - CHIVASSO, 21 FEB - Sono risultati negativi i test al coronavirus che, in via precauzionale, erano stati svolti oggi su un paziente ricoverato all'ospedale di Chivasso (Torino). La misura riguardava un uomo di nazionalità cinese ricoverato per un'emorragia cerebrale. A comunicare l'esito degli esami è stato Paolo Franzese, direttore della medicina e chirurgia d'accettazione e di urgenza dell'Asl To4. "Non potendo ricostruire la storia clinica del paziente - ha spiegato - nell'ambito della batteria dei test sono stati effettuati, a scopo del tutto precauzionale, i dosaggi virologici per il coronavirus, che sono stati inviati a Torino all'ospedale Amedeo di Savoia". (ANSA).