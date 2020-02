Carnevale Ivrea, in 20mila a giovedì grasso

(ANSA) - IVREA, 21 FEB - Più di 20mila persone ieri sera hanno preso parte a Ivrea (Torino) ai festeggiamenti di giovedì grasso che ha inaugurato la settimana clou dello storico carnevale eporediese. Numerosi i controlli delle forze dell'ordine.

La polizia del commissariato di Ivrea ha sanzionato tre esercenti per aver somministrato super alcolici nonostante il divieto. Un venditore di panini è stato multato per non aver rispettato l'obbligo di cessare l'attività alle ore 1,30. Un giovane è stato segnalato per possesso di sostanze stupefacenti.

Sono state identificate circa 80 persone e controllati 26 veicoli; una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza.

Nel corso della serata, anche grazie alle misure condivise con gli organizzatori, non si sono registrate criticità. Ieri è entrata in funzione anche la nuova sala operativa per la gestione dell'ordine pubblico allestita all'interno del commissariato di Ivrea. (ANSA).