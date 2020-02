Calcio: Juve; Sarri 'Chiellini? Manca l'ultimo step'

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "Chiellini sta piuttosto bene ma manca l'ultimo passo, che si fa più in partita che in allenamento". Così Maurizio Sarri sul possibile impiego da titolare di Chiellini, rientrato la scorsa partita con il Brescia: "Abbiamo al momento una doppia necessità, cioè schierare la formazione migliore e far fare ultimo passo a Chiellini - ha raccontato il tecnico bianconero -. Khedira invece è più indietro rispetto a lui: dobbiamo capire se farlo venire con noi o farlo lavorare per averlo in piena efficienza.

Buffon? Non lo so ancora, valuteremo ragionando solo sulla partita di domani, che è quella che conta". (ANSA).