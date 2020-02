Bosco in fiamme, trovato responsabile

(ANSA) - NOVARA, 21 FEB - E' stato individuato dai carabinieri del Corpo forestale e della stazione di Gozzano (Novara) il responsabile di un incendio boschivo divampato lo scorso 18 febbraio a Bolzano Novarese. Si tratta di un italiano residente in paese. La causa dovrebbe essere imputabile ad un abbandono di braci ardenti o, comunque, a un comportamento imprudente. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per incendio colposo e multato per 2.064 euro.

Il rogo, domato dai vigili del fuoco e dai volontari Aib, aveva interessato fra i mille e i duemila mq di bosco e sottobosco.

(ANSA).