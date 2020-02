Musica: dal 5 marzo il Torino Jazz Festival Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - È pronta a partire la seconda edizione del Torino Jazz Festival Piemonte, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Città con il suo Torino Jazz Festival. Il programma - 17 concerti dal 5 marzo al 19 aprile in tutta la regione, almeno uno in ogni provincia, grandi nomi del jazz, due direttori artistici Diego Borotti e Giorgio Li Calzi. riflettori sul Quebec - è stato presentato nella sede di Reale Group, main sponsor, che ospiterà nell'Auditorium il concerto di Camille Bertault, unico appuntamento torinese.

Tra i protagonisti Enrico Rava, che terrà due concerti, ad Asti (15 marzo) e a Ivrea (28 marzo) e Kyle Eastwood, figlio del regista Clint, al teatro Toselli di Cuneo (15 aprile). "È un progetto importante che saprà accrescere l'offerta culturale musicale in tutta la regione", ommenta l'assessore regionale Vittoria Poggio. "La qualità declla proposta e il supporto organizzativo hanno determinato un risultato più che positivo che ci incita a procedere", spiega l'assessore comunale Francesca Leon. (ANSA).