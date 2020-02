Esondano fiumi, carabinieri Alessandria simulano alluvione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 FEB - Allarme questa mattina per l'esondazione a Capriata del torrente Orba, che ha richiesto anche l'evacuazione della caserma dei carabinieri, e per una forte alluvione del fiume Bormida, con alcune zone di Acqui Terme finite sott'acqua. E' lo scenario simulato dai carabinieri del Comando provinciale di Alessandria, anche di recente colpita da eventi alluvionali, che hanno partecipato all'esercitazione 'Grifo 2'.

Sono oltre novanta i militari e trenta i veicoli impegnati nell'attività, pensata per perfezionare la capacità di risposta dei reparti sul territorio in caso di calamità naturale.

Raggiunti tutti gli obiettivi, tra cui il concorso alle attività di primo soccorso, l'esercitazione si è conclusa in modo positivo con il debriefing al Comando provinciale. (ANSA).