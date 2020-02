Embraco: lavoratori incatenati davanti sede Whirpool di Pero

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - I lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri sono ritornati a Pero (Milano), dove hanno sfilato in corteo intorno alla sede Whirlpool e hanno bloccato il traffico lungo la rotonda. Cinque di loro si sono simbolicamente incatenati.

La nuova protesta è stata decisa per sollecitare il pagamento degli stipendi fermi da dicembre e della tredicesima. I lavoratori hanno spiegato che non andranno via finché non avranno certezze. Nell'incontro del 3 febbraio al Mise la Whirlpool si era impegnata a sbloccare i pagamenti entro due settimane. I lavoratori hanno anche incontrato l'avvocato Giorgio Mariani della Deloitte incaricata da Whirlpool di seguire la vicenda dal punto di vista legale. (ANSA).