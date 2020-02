Cidiu, milionesimo chilometro della flotta elettrica

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - La flotta della società di igiene ambientale Cidiu ha raggiunto il milionesimo chilometro percorso con mezzi elettrici. A cinque anni dall'entrata in servizio dei primi veicoli 'green' ora sono 54 ogni giorno all'opera, con un risparmio di emissioni complessivo nel periodo stimato di 150 tonnellate di anidride carbonica "Siamo alla continua ricerca del miglior equilibrio tra necessità di servizio, sicurezza degli operatori, rispetto dell'ambiente e convivenza confortevole con la popolazione - commenta Riccardo Civera, amministratore delegato di Cidiu Servizi - L'elettrico risponde perfettamente a queste necessità e inoltre è risultato complessivamente più affidabile ed economico da gestire visto che gli interventi di manutenzione sui mezzi si sono drasticamente ridotti in confronto ai motori termici".

Nelle sedi di Cidiu sono installate oltre 40 postazioni di ricarica. Il gruppo opera in 17 comuni dell'area nord-ovest torinese per un totale di 260 mila abitanti. (ANSA).