Affidi: Nosiglia, bene bimbi priorità, basta show

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "L'unica priorità è il bene dei bambini. Un bene che si tutela con percorsi legislativi adeguati e una cultura dell'infanzia che si astenga dall'usare i bambini come braccio armato per imporre un'altra puntata del solito show mediatico". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, invita a "moderare i toni" dopo le polemiche suscitate dalle affermazioni dell'assessore piemontese Chiara Caucino, autrice della nuova legge 'Allontanamenti zero' in materia di affidi. (ANSA).