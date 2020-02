Vercelli:concerto chiude festeggiamenti basilica Sant'Andrea

(ANSA) - VERCELLI, 18 FEB - Con un concerto di arpe tenuto da una delle più importanti formazioni esistenti al mondo di questo strumento, il Comune di Vercelli chiude ufficialmente i festeggiamenti per gli ottocento anni dalla posa della prima pietra della basilica Sant'Andrea.

Le celebrazioni in onore dell'abbazia cittadina, primo esempio di gotico precoce in Italia, e del suo fondatore, il cardinale Guala Bicchieri, si sono sviluppate lungo un anno intero tra convegni, appuntamenti letterari e mostre, tra cui quella sulla Magna Charta, esposta nell'Arca di San Marco.

Sabato 22 febbraio, alle 21, la conclusione dei festeggiamenti con la Fabius Constable and The Celtic Harp Orchestra, "l'orchestra d'arpe più popolare al mondo", come si definisce su internet. Titolo della serata, ad ingresso gratuito, "Il Cardinale del Re - Arpe in onore di Guala Bicchieri". L'associazione 'Donne & Riso' sarà presente all'evento con degustazioni di prodotti del territorio. L'evento è realizzato dal Comune di Vercelli in collaborazione con l'Atl Vercelli Valsesia Biella. (ANSA).