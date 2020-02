Lega Pro, Integrity Tour ha fatto tappa ad Alessandria contro

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Siamo più che mai in prima linea contro il match fixing, il nostro impegno è totale. Non si può indietreggiare: le uniche risposte possibili sono l'inflessibilità e l'attività sinergica e capillare con tutti gli addetti ai lavori". Così il segretario generale della Lega Pro, Emanuele Paolucci ha parlato ad Alessandria per la 93/a tappa dell'Integrity Tour. "Il nostro scopo è quello di sensibilizzare i club e i tesserati sui pericoli, non dobbiamo abbassare la guardia" gha aggiunto nell'incontro che è coinciso con i 108 anni di vita dell'Alessandria. Testimonianze della positività del lavoro svolto sono stati i recenti tentativi di illecito nei confronti dei calciatori di Monza, Pro Vercelli e Viterbese che sono stati bloccati sul nascere grazie alla tempestività dei giocatori che li hanno denunciati. "La reattività in questi casi è fondamentale ed è il modo più efficace per preservare il nostro calcio e la sua regolarità" sottolinea Paolucci. Presente anche il responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG Marcello Presilla: "Per 'combattere' un nemico bisogna conoscerlo a fondo ed è quello che da anni facciamo attraverso i workshop Integrity. L'attività di formazione è fondamentale per far comprendere i rischi e i pericoli legati alle combine sportive che possono pregiudicare il futuro e la credibilità degli atleti e del calcio". Anche Angelo Gregucci, tecnico dell'Alessandria, ha dato il suo contributo: "Non ho mai 'giocato' in vita mia. I miei riferimenti etici ed educativi mi hanno sempre orientato in questa direzione. Ho sempre saputo e continuo a sapere, da uomo di sport, quale debbano essere i comportamenti corretti e consentiti". L'Integrity Tour 2019-2020 è giunto alla sua quinta tappa: prima di Alessandria coinvolte Siena, Padova, Vicenza e Monza. In questi anni sono stati più di 12.000 i tesserati formati. (ANSA).