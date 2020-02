Il Piemonte istituisce la giornata per la pace

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Il Piemonte, seconda regione in Italia, ha la sua giornata per la pace. L'ha deciso oggi la Prima commissione, riunita in sede legislativa, che ha approvato all'unanimità la nuova legge che istituisce in modo permanente il Comitato regionale per i diritti umani.

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, primo firmatario della Pdl approvata, ha voluto fortemente la giornata per la pace e la stabilizzazione del Comitato. Lo ha ricordato illustrando il provvedimento, che si pone l'obiettivo di ampliare e consolidare l'impegno del Comitato nella promozione e nella tutela dei diritti umani e civili, anche in considerazione dell'attuale periodo storico nel quale è sempre più sentita la necessità di far conoscere, rendere effettivi e garantire con maggior forza i diritti civili riconosciuti dalla Costituzione a tutte le persone fisiche. Questi principi sono richiamati nel preambolo dello Statuto della nostra Regione, che vede quale fonte d'ispirazione la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Sostegno alla legge è arrivato dai relatori di maggioranza e da quelli di minoranza. La data della giornata regionale per la pace verrà stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. (ANSA).