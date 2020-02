Borussia Dortmund riscatta Emre Can,25 milioni a Juve

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sono bastate poche apparizioni, ed Emre Can ha già convinto il Borussia Dortmund a riscattarlo a titolo definitivo dalla Juventus. L'annuncio è stato dato via Twitter dal club tedesco, e ora il giocatore sottoscriverà un accordo fino al 2024.

Sucecssivamente anche la Juve ha confermato con una nota: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali - si legge -, è scattato l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co.

KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori". (ANSA).