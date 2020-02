Asfalto irregolare per strade Giro, multe a sindaco ed azienda

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Avrebbe dovuto fornire il materiale per risistemare l'asfalto sulle strade della Val Susa in vista del passaggio del Giro d'Italia di ciclismo, ma invece di affidare il fresato a un centro di recupero autorizzato alla lavorazione una ditta lo ha ceduto, senza alcun trattamento, a vari Comuni della valle. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di Almese, Bussoleno e Oulx. Nel mirino degli investigatori è finita una ditta che a maggio 2018 aveva ricevuto l'incarico di occuparsi di alcuni tratti delle principali strade provinciali valsusine. È scattata una sanzione di 6.500 euro per uno dei sindaci coinvolti e per i rappresentanti della ditta. Inoltre, per le irregolarità sulla movimentazione dei rifiuti, sono state elevate, a carico del responsabile ambientale, del direttore tecnico e dell'amministratore dell'azienda, multe per un totale di circa 180 mila euro.

Dalle indagini dei carabinieri, condotte con il supporto dei tecnici dell'Arpa,è emerso che il volume di fresato di asfalto ceduto è stato di circa mille metri cubi, pari a circa 60 trasporti non accompagnati da regolare formulario di identificazione rifiuti. (ANSA).