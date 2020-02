Juve: Pjanic nessuna lesione, solo affaticamento

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Sospiro di sollievo per la Juventus: Pjanic non ha riportato lesioni muscolari, ma solo un "lieve affaticamento all'adduttore destro". Lo hanno accertato gli esami diagnostici eseguiti oggi al JMedical. Il centrocampista bosniaco ha giocato solo 7' di Juventus-Brescia, ieri all'Allianz Stadium. Entrato al 21' st al posto di Ramsey, è stato costretto a lasciare il campo al 28' per il dolore muscolare. (ANSA).