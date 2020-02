Botte a scolaro disabile, maestra sospesa

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 FEB - Spintoni, trascinamenti, allontanamenti - anche per una semplice richiesta di abbraccio - con calci agli stinchi, pestoni sui piedi ai danni di un alunno di 8 anni, autistico e con problemi di deambulazione, guardandosi alle spalle e cercando sempre di non farsi vedere.

Sono le accuse mosse a una maestra 27enne di Ovada (Alessandria), sospesa per sei mesi dal servizio e indagata a piede libero in un'inchiesta della Procura di Alessandria..

(ANSA).