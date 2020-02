Borsalino, primavera-estate nel segno Art and Crafts

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 FEB - Realizzata sotto la direzione artistica del creative curator Giacomo Santucci, con un'anteprima della campagna di comunicazione firmata dal fotografo Joseph Cardo, la collezione Primavera-Estate 2020 Borsalino continua la strategia di rilancio del marchio. Il piano, traducendo il dna aziendale in canoni estetici contemporanei, mira a restituire ai cappelli della Maison "il loro supremo valore di simbolo culturale, codice comunicativo, segno di appartenenza e sintesi di stile". L'ispirazione arriva un periodo speciale della storia del marchio, la seconda metà dell'Ottocento in cui si sviluppa il movimento Arts and Crafts e nasce il design. L'obiettivo "è di ispirare nel pubblico la voglia di giocare, il coraggio di osare, la libertà di esprimersi e trasformarsi pur rimanendo sempre se stessi". Le immagini con protagonisti Vika Evseeva, May Tager, Afrodita Dorado, Gia Tang, Jerry Koivisto e Ward Strodman saranno mostrate in anteprima nelle vetrine delle boutique Borsalino e sui social network della Casa di Alessandria. (ANSA).