Bar saturo di monossido, chiuso 90 giorni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 FEB - Il bar Degio di Alessandria dovrà restare chiuso 90 giorni non solo perché frequentato da pregiudicati ma anche per l'alta concentrazione di monossido di carbonio riscontrata dai Vigili del fuoco intervenuti con le volanti di Polizia l'8 febbraio scorso. Il provvedimento è stato notificato dalla Questura alla titolare ed ha validità dal 14 febbraio. Il gas sarebbe stato sprigionato da un generatore portatile di corrente malfunzionante, con un valore così alto da rendere necessario il trasporto della titolare in ospedale. Il bar era già stato chiuso, per 7 giorni, a ottobre. (ANSA).