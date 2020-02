Il capitale per l'innovazione, a Torino VentureUp Forum - DIRETTA

E' dedicato alle prospettive e alle sfide del finanziamento dell'innovazione - attuali e future, nazionali e internazionali - VentureUp Forum, l'evento in programma oggi alle Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino.

IL VIDEO DELL'EVENTO



Promosso da Aifi, l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, si svolge in collaborazione con Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center. L'appuntamento riunisce istituzioni italiane ed europee, fondi di venture capital, business angels, aziende e startup per approfondire i temi legati al mercato europeo. Tra gli obiettivi anche quello di fare sistema tra i principali hub dell'innovazione e lanciare proposte per lo sviluppo del venture capital.

Al finanziamento dell'innovazione, nella prospettiva italiana e internazionale, è dedicata la prima parte della giornata. Con i vertici di Aifi, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center - Innocenzo Cipolletta, Francesco Profumo, Giovanni Quaglia e Maurizio Montagnese - è prevista anche la presenza del presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola e, nella seconda parte, del presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini. Con quest'ultimo anche il direttore esecutivo di Bpifrance, Pascal Lagarde, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e il presidente del Fondo europeo per gli investimenti, Dario Scannapieco.