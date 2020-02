Trucco, al via corsi Royal Academy

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - La Royal Academy, scuola di formazione specializzata nel make-up, è pronta a partire. Dopo l'Open Day con il taglio del nastro nella sede di via Santa Teresa 12, a pochi metri da piazza San Carlo, a Torino, il 22 febbraio prenderà il via il primo master per un gruppo di donne provenienti dalla Russia. Il 25 marzo la prima masterclass alla Parigi Fashion Week.

E' riuscita a realizzare il suo sogno Stella Grossu, moldava, 40 anni, una laurea in ingegneria e una carriera in ascesa nell'estetica, in Italia e all'estero. Un team di professionisti e artisti del trucco terrà i corsi per insegnare tecniche e segreti del mestiere a studenti che vogliono lavorare nel settore e a professionisti. Non più di venti per corso. "La scuola sarà aperta la sera e nel week end, ci saranno lezioni in inglese e sarà massima l'attenzione alla qualità dei prodotti.

Organizzeremo anche campus all'estero, in Usa, Francia, Russia, Emirati", spiega Stella Grossu che è autrice del manuale Make Up Training Book sul quale si studierà alla Royal Academy. (ANSA).