Incidente su A5, un morto

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Un ventiseienne è morto stamani in un incidente sulla autostrada A5 Torino-Aosta. E' accaduto verso il capoluogo piemontese nelle vicinanze dello svincolo di Volpiano.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli. I conducenti delle altre due vetture sono rimasti feriti in modo non grave.

La polizia stradale sta svolgendo accertamenti.

In base alle prime ricostruzioni del 118, il ventiseienne, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro il guard-rail.

(ANSA).