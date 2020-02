Calcio: Brescia; Lopez, a Torino per fare la partita

(ANSA) - BRESCIA, 15 FEB - Joronen, Cistana, Gastaldello, Tonali, Romulo, Torregrossa, ecco la formazione del Brescia degli assenti, cinque dei quali sono titolari, per la partita contro la Juventus.

"Ma io - dice il tecnico Diego Lopez - preferisco concentrarmi su chi e' a disposizione e ho fiducia in chi scendera' in campo. Sulle spalle abbiamo la prima settimana intera di lavoro insieme dopo il mio arrivo in corsa e ci siamo conosciuti meglio".

Da cosa dovra' partire il Brescia in casa della Juve? "Dalla mentalita'. E dal pensare di far meglio di come abbiamo fatto nel primo tempo con l'Udinese". A proposito, "Gotti dice che hanno avuto 25 occasioni? Ma non hanno segnato e nel secondo tempo noi siamo stati più ordinati e potevamo segnare ancora.

Chi parla deve sapere che vince chi fa più gol".

Si torna a parlare della Juve: "Non dobbiamo pensare a come stanno loro. Pensiamo che affrontiamo una squadra forte e che servono coraggio e personalità. Queste sono partite belle da giocare e con il rispetto per chi abbiamo di fronte, dobbiamo pensare di fare la partita".

Quanto all'undici anti bianconero, "l'idea é quella di cercare di non stravolgere più di tanto". Lopez potrebbe comunque passare dal un 4-3-1-2 a un 4-3-3: centrocampo fisico con Bisoli, Dessena e Bjarnason, attacco con Balotelli e Zmrhal-Ayé larghi. Tra i pali chance per Alfonso. (ANSA).