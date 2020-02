50 anni Regione, 'Gran ballo d'inverno a Palazzo Lascaris

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - 'Gran Ballo d'inverno', a Palazzo Lascaris, per festeggiare coppie che si sono unite in matrimonio nel 1970, anno dell'istituzione della Regione Piemonte. La serata danzante è stato uno dei primi appuntamenti rivolti ai cittadini, organizzati dal Consiglio e dalla Giunta regionale nell'ambito delle celebrazioni per i 50 anni dalla nascita della Regione.

Negli spazi adiacenti la sala da ballo, le coppie hanno ritrovato le loro foto di matrimonio su tableaux mariage stampati per l'occasione.

Al termine dei festeggiamenti, gli sposi hanno ricevuto in omaggio una pergamena di augurio per le loro nozze d'oro, a firma del presidente del Consiglio e della Giunta regionale.

(ANSA).