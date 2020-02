Tennis: Appendino, legge istituisce comitato Atp Finals

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Quella approvata ieri dal Governo è "una legge importante, l'ulteriore passo avanti che ci permette di accelerare". Così, a margine di un tour per Torino Città del Cinema, la sindaca Chiara Appendino a proposito del via libera del Consiglio dei Ministri al decreto per le Atp Finals.

"Una legge importate - ribadisce Appendino - perché istituisce il comitato organizzatore con una commissione tecnica. Sono state finanziate anche le garanzie, quindi significa che c'è un atteggiamento molto positivo del Governo".

La sindaca evidenzia poi che "sono anche stati assegnati 3 milioni in più per l'anno 2020 che non erano previsti e che ci permettono di accelerare rispetto all'organizzazione. Stiamo lavorando da mesi e adesso si fa l'ulteriore passo avanti".

Appendino ricorda infine che "la prima cosa da fare è il piano delle opere e su quello faremo i passi successivi. Stiamo già lavorando su questo, abbiamo istituto quest'estate un gruppo di lavoro comunale. Ci sarà il masterplan - conclude - il piano delle opere annesse e grazie a questa normativa avremo procedure più snelle". (ANSA).