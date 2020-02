Itinerari turistici tra 20 location film

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Il cinema come attrazione turistica in speciali itinerari, ideati nell'ambito del programma 'Torino Città del cinema 2020', alla scoperta delle location di pellicole famose. E' il programma di 'Girando per Torino': venti postazioni per altrettanti film, da Cabiria al Divo, da Guerra e Pace a Santa Maradona, in cui assistere a video legati alle pellicole raccontate dagli storici conduttori di Hollywood Party su Radio Rai, Steve Della Casa e Efisio Mulas. Un'iniziativa in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte.

Cinefili e appassionati potranno tremare di paura per Profondo Rosso, lanciarsi nella spericolata fuga dell'Italian Job, passeggiare fra le bancarelle del Balon con La Donna della Domenica, scoprire i segreti delle spie insieme a The King's Man o dare il Benvenuto Presidente a Bisio.

'Girando per Torino' "ci permette di raccontare e omaggiare Torino come città del cinema - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - e avvicinare i cittadini a luoghi importanti per Torino e collegarli ai film". "Una scusa in più per venire a visitare la nostra città già ricca di tanti eventi" aggiunge l'assessore al Turismo Alberto Sacco, mentre la collega alla Cultura, Francesca Leon, evidenzia che "i 20 anni del Museo del Cinema e Film Commission sono un'occasione per far scoprire a tutti quanto il cinema sia radicato e importante per la storia della nostra città e per le imprese che lavorano in questo settore". (ANSA).