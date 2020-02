Governo: E.Letta, meno gioco d'azzardo

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Io penso che il Paese abbia bisogno di un governo che regga, vorrei che tutti avessero un po' più di senso di responsabilità e un po' meno di gioco d'azzardo...". Cosi l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, a margine di un evento alla Fondazione Agnelli di Torino, a sei anni esatti dalle sue dimissioni da premier.

"Al posto di Conte, lei che se ne intende, sarebbe sereno?", incalzano l'ex premier i giornalisti. "Io sono molto sereno, non so lui...- aggiunge - ma non sono cose di cui voglio parlare oggi. Intendo portare avanti il mio impegno per la formazione.

Bisogna smetterla con l'idea che si può essere classe dirigente senza competenze...".