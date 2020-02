Dental School Torino compie 10 anni, raddoppiate prestazioni

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Compie dieci anni la Dental School, centro di eccellenza per l'assistenza, la didattica e la ricerca in campo odontostomatologico della Città della Salute e dell'Università di Torino. Convenzionata con il sistema sanitario nazionale, in questi anni ha raddoppiato le prestazioni assistenziali, fino ad arrivare a 109.931. Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Odontoiatria sono 270, 110 quelli dei 14 master attivati nell'anno accademico in corso. Ad un anno dalla laurea, il 97% degli studenti ha una occupazione stabile. Le pubblicazioni scientifiche sono state 347, più una media di 45 pubblicazioni all'anno su riviste internazionali.

Per celebrare i dieci anni della Dental School, si svolge domani al Centro Congressi del Museo dell'Automobile un convegno, alla presenza del rettore Stefano Geuna, del direttore generale della Città della Salute Silvio Falco, dell'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi e dell'assessore comunale Alberto Sacco. Giulio Preti, professore onorario di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, terrà una lectio magistralis. A seguire, l'analisi di tematiche in ambito odontoiatrico, tra bilanci del passato e uno sguardo verso il futuro della professione. (ANSA).