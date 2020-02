Calcio: Ronaldo 'partita dura, ma restiamo uniti'

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Partita dura ma restiamo uniti come squadra". Cristiano Ronaldo commenta così, su Instagram, l'1-1 della Juventus contro il Milan, nell'andata della semifinale di Coppa Italia. "Ora abbiamo la seconda gara in casa con il supporto dei nostri tifosi, per raggiungere la finale di Coppa Italia", aggiunge CR7, autore del gol su rigore che è valso il pareggio nel finale. (ANSA).