Tennis: wheelchair, settore junior in espansione

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - E' un settore in grande espansione e il numero dei giocatori, dopo il successo dello scorso anno, è triplicato. Sta riscuotendo un successo crescente il Wheelchair tennis per cui, non a caso, la Federazione Italiana Tennis ha istituito una classifica italiana riservata ai giovani tennisti.

In questo contesto prende il via, sabato 15 febbraio sui campi del Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero di Alba (Cuneo), la seconda edizione del circuito Junior Wheelchair Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving.

Riservata ai nati dal 2004 al 2011, la manifestazione nata su ispirazione del progetto di responsabilità sociale Kinder Joy of Moving, è patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico e dalla Federtennis. Caratterizzata da otto stage/torneo, vincitori e finalisti di ciascuna tappa si sfideranno nel Master Finale di Roma, il 26 e 27 agosto.

Il torneo affianca quella che da anni è considerata la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il Tennis Trophy Fit. (ANSA).