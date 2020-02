Nasce nuovo pecorino da tavola

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Nasce il pecorino da tavola etico solidale dal latte munto e trasformato in Sardegna dalla cooperativa di pastori di Dorgali, in provincia di Nuoro. E' la nuova proposta dell'accordo di filiera tra Coldiretti Sardegna e il caseificio piemontese Biraghi. Un pecorino frutto di due anni di lavoro, attento alle esigenze e ai gusti dei consumatori, presentato oggi nel negozio Biraghi di piazza San Carlo a Torino, alla presenza di Claudio Testa, direttore marketing e strategie commerciali Biraghi spa, Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, e Leonardo Salis, presidente della Cooperativa di pastori di Dorgali.

Si tratta di un formaggio porzionato e confezionato con moderne tecnologie. Attualmente è in vendita a Torino, nel negozio Biraghi di piazza San Carlo, per una prima fase di test.

E' realizzato con 100% latte di pecora sardo, è a lunga stagionatura e ha un gusto dolce e delicato. Si presenta in una confezione con apertura facilitata e zip "apri e chiudi".