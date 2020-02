Meno rose rosse, primule, azalee e orchidee i più cercati

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Non è più tempo di rose rosse. Per la ricorrenza di San Valentino sono aumentate le richieste di primule, bulbose, azalee e orchidee prodotte in Italia. Una tendenza in corso almeno già dal 2013 e che è cresciuta negli anni, tanto che la vendita di fiori di stagione ha superato quella del mazzolino scarlatto con cui, come vuole la tradizione, si elargiscono dichiarazioni e promesse d'amore. A parlarne, da Torino, è Asproflor, l'associazione dei produttori florovivaisti italiani. "Un sondaggio che abbiamo svolto tra i garden center e i punti vendita - afferma il presidente, Renzo Marconi - evidenzia una riduzione delle prenotazioni di rose rosse. Una scelta riconducibile ai costi elevati, perché in questo periodo i prodotti arrivano dal Kenya o dal Perù tramite il mercato olandese".

Asproflor chiede un "impegno maggiore nella tutela del florovivaismo italiano rispetto alle importazioni extra-europee" e ricorda che il comparto conta "100 mila addetti impiegati in 27 mila aziende per un fatturato di circa 2,5 miliardi all'anno". (ANSA).