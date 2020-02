Aeroporti: confronto Piemonte-Ue per sbloccare 6 milioni

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Incontro a Bruxelles tra il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il Capo unità Trasporti della Direzione Concorrenza della Commissione Ue, Sophie Moonen, per affrontare il tema degli investimenti sugli aeroporti piemontesi. Sul tavolo 6 milioni di euro di risorse regionali da destinare al sostegno e alla promozione di Torino Caselle (5,4 milioni) e Cuneo Levaldigi (600mila euro), ad oggi inutilizzabili perché a rischio di essere considerati dall'Europa "aiuti di Stato" non compatibili con il Trattato Ue.

"La strada intrapresa dalla precedente amministrazione regionale, improntata ad azioni di co-marketing con le compagnie aeree, violava le normative europee sugli aiuti di Stato - sostiene Cirio - e per questo non era andata a buon fine ed era stata bloccata sul nascere". Il rischio da evitare è quanto accaduto, ad esempio, a Montpellier, in Francia, dove gli Enti locali hanno subito una procedura di infrazione da parte dell'Europa e il recupero delle risorse già erogate. "Ho voluto occuparmi di persona di questa vicenda, ottenendo dalla Commissione Ue l'avvio di un confronto tecnico-giuridico per trovare una soluzione che, pur nel pieno rispetto delle regole di concorrenza in Europa, consenta di investire sul futuro degli aeroporti piemontesi, due infrastrutture indispensabili allo sviluppo del territorio". (ANSA).