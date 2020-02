Tumori, raccolta fondi più facile con Intesa Sanpaolo

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, e l'Istituto di Candiolo, è da oggi più facile tramite le casse automatiche Intesa Sanpaolo. Lo prevede un accordo che Fondazione e Intesa Sanpaolo hanno raggiunto nell'ambito di una collaborazione che prevede anche una serie di attività di raccolta fondi, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema del cancro.

"La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, grazie a Intesa Sanpaolo, inaugura un canale nuovo, pratico e sicuro che permette ai nostri sostenitori di contribuire allo sviluppo dell'Istituto di Candiolo", dichiara Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus.

Basta scegliere nella pagina principale delle 7.700 casse automatiche la voce "donazioni", successivamente "Fondazione Piemontese Ricerca Cancro" e digitare l'importo desiderato.

