Vento a 204 kmh in montagna, 80 a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Il vento continua a soffiare impetuoso in Piemonte con raffiche che in alta quota, nel Gran Paradiso, hanno raggiunto questa mattina i 204 km/h. Raffiche fino a 80 km/h a Torino, superiori sulla collina attorno al capoluogo piemontese. Il vento ha continuato a flagellare anche la Valle di Susa, con raffiche a 95 km/h a Susa, ma ancora più colpita la provincia di Cuneo: 109 al Colle della Lombarda, sopra Vinadio, 112 a Limone. Solo qualche sporadica nevicata in quota trasportata dal vento. La centrale di Torino dei Vigili del fuoco ha ricevuto centinaia di chiamate per richieste di intervento. (ANSA).