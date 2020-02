Szczesny 'grazie Juve, qui per vincere tutto'

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Il rinnovo è una dimostrazione di fiducia da parte del club verso di me. Sono molto contento e cercherò di dare il meglio". Wojciech Szczesny commenta così il rinnovo fino al 2024 del contratto che lo lega alla Juventus.

"Sarò qui per altri quattro anni e voglio più titoli, voglio vincere tutto - dice il portiere polacco ai microfoni di Juventus Tv -. Bisogna sudare, correre e sacrificarsi per raggiungere questo obiettivo che è mio ma anche del club".

Szczesny ha indossato per la prima volta la maglia bianconera contro il Chievo in campionato - "un bel momento, sono passati quasi tre anni" -, facendo l'esordio in Champions contro l'Olympiacos: "Si era infortunato Buffon qualche giorno prima, sapevo quindi che avrei dovuto giocare per almeno sei settimane da titolare. È stato un momento importante. La parata più bella? Mi piacciono quelle nelle partite vinte: contro il Milan a novembre, poi quella sul colpo di testa di Pasalic, ma la mia preferita è stata quella su Allan all'inizio della stagione".

