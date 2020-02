Rfi, linea del Sempione è sicura

(ANSA) - MERGOZZO (VCO), 11 FEB - - ''Nessun problema per la sicurezza ferroviaria sulla linea Domodossola-Milano''. Lo conferma Rete Ferroviaria Italiana dopo che una foto, circolata su facebook, ha segnalato possibili problemi a Candoglia di Mergozzo (VCO), in Ossola. L'immagine mostrava un piccolo ponte della linea ferroviaria del Sempione, puntellato da una serie di pali, nella tratta Mergozzo-Cuzzago-Rio Albo. ''Durante le verifiche periodiche che vengono effettuate ai manufatti ferroviari - spiega RFI - siamo intervenuti provvisoriamente in una prima fase. E' già stata ultimata la progettazione degli interventi definitivi. L'avvio dei lavori di seconda fase è previsto nel mese di marzo''. (ANSA).