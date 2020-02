Dall'Inghilterra, Juve pronta a tutto per Guardiola

(ANSA) - ROMA, FEB 11 - L'interesse della Juventus nei confronti di Pep Guardiola non sarebbe tramontato, anzi. A tornarci su è oggi il britannico Daily Mail secondo cui il club bianconero sarebbe pronto a preparare un assegno in bianco per portare a Torino la prossima estate l'attuale tecnico del Manchester City. La Juventus non attraversa il suo momento migliore, scrive il tabloid, e le ultime poco convincenti prestazioni della squadra allenata oggi da Maurizio Sarri avrebbero convinto il management bianconero a valutare un eventuale cambio di panchina, con l'ex Barcellona da sempre in pole e il cui futuro al City resta legato al cammino in Champions, visto che oramai la premier è appannaggio del Liverpool (a +22 in classifica).

"Secondo quanto appreso - scrive il tabloid - la Juventus si starebbe preparando a tirare fuori il più audace colpo di mercato puntando su Pep Guardiola che lascerebbe il Manchester City per prendere le redini all'Allianz Stadium. Il club italiano vuole prendere uno dei migliori allenatori al mondo per diventare di nuovo onnipotente in Italia e un candidato forte in Europa. L'attuale tecnico del City aveva spiegato un anno fa che non sarebbe andato da nessuna parte, anche se la Juve ha intenzione di provarci di nuovo pur sapendo che il suo stipendio è di circa 15 milioni di sterline (17,75 milioni di euro circa), sarebbe pronti a offrirgli un assegno in bianco per convincerlo a cambiare aria". In ocgni caso, chiarisce il Daily Mail, "non sembra semplice che Guardiola possa prendere questa decisione, almeno a breve termine, anche se sembra chiaro che l'effetto Sarri a Torino inizia a svanire". (ANSA).