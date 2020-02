Commercio: fusione in vista per Ascom Vercelli e Biella

(ANSA) - VERCELLI, 11 FEB - Fusione in vista per le Ascom di Vercelli e Biella, le due associazioni che rappresentano il mondo del piccolo commercio nei rispettivi territori. Dopo l'assemblea dei soci che si è tenuta nel capoluogo laniero, lunedì prossimo è in programma una seconda assemblea, questa volta dei soci vercellesi, per discutere sull'unione delle due realtà e sulla nascita di una nuova associazione.

Il nuovo organismo, l'Ascom di Vercelli e Biella, rappresenterà circa 2.900 soci aggregati delle due province, e potrà contare su 100 lavoratori e 10 sedi territoriali. Il presidente sarà unico e avrà il compito di rappresentare entrambe le province nei tavoli nazionali. Saranno mantenute le rispettive sedi territoriali.

"Non si tratta di un ridimensionamento - sottolineano dai vertici dei Commercianti vercellesi -, e rimarranno le funzioni tradizionali e i servizi finora offerti ai soci. Anzi, la nascita della nuova associazione è pensata per ottimizzare i servizi offerti e condividere progetti: ognuno prenderà il meglio dell'altro". (ANSA).