Città Salute Novara,M5S protesta in Aula

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Protesta del Movimento 5 Stelle nell'aula del Consiglio regionale del Piemonte, dove è in discussione una legge sulle modalità di finanziamento della futura Città della Salute di Novara.

I pentastellati sono contrari al parternariato pubblico-privato con il quale ritengono che "la Regione regalerebbe 400 milioni ai privati". "Vi faccio vedere io - ha detto il consigliere M5s Sean Sacco, mentre aveva la parola per illustrare uno dei 45 emendamenti presentati dal Movimento - quanti sono 400 milioni: sono 400 di queste valigette".

Dopo avere spalancato la valigetta contenente le finte banconote, Sacco ha fatto in tempo a lanciarne qualcuna fra i banchi dell'emiciclo, prima di essere espulso dall'aula dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, che ha poi brevemente sospeso la seduta in attesa che fosse riportato ordine nei banchi dell'opposizione.