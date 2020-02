Auto in canale, salvati occupanti nel Cuneese

Due persone sono state salvate dei vigili del fuoco nel Cuneese. Viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada lungo la provinciale tra Barge ed Envie, nel Saluzzese, incastrandosi in un canale, tra il muro di una casa e un muretto di cemento.

Per estrarli dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'abitacolo. Una volta in salvo, feriti ma non in gravi condizioni, sono stati affidati alle cure del 118. (ANSA).