Tempesta Ciara porta foehn e caldo

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Vento fino a 100 kmh orari in montagna, 70 kmh in pianura, temperature massime di nuovo oltre i 20 gradi. Sono gli effetti in Piemonte della tempesta Ciara che sta flagellando molte nazioni europee. Non sono previste, quindi, piogge o nevicate, se non sulle creste di confine, vicine al muro del vento foehn. Il vento forte, con valori tuttavia lontani dalle raffiche che si stanno abbattendo sulla Francia, soffierà soprattutto dal pomeriggio di oggi e fino a domani mattina.

Temperature in aumento, con serata mite e domani punte di 21 gradi, secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale.