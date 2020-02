Presidio a Cena, no chiusura Polstrada

(ANSA) - CEVA (CUNEO), 10 FEB - Decine di sindaci del Cebano, della valle Tanaro e del Monregalese hanno partecipato questa mattina al presidio davanti al distaccamento della Polizia Stradale di Ceva, a rischio di chiusura. In prima fila il primo cittadino di Ceva, Vincenzo Bezzone.

"Oggi a Ceva sono in servizio sei effettivi e due amministrativi - ha ricordato nel suo intervento Alessandro Di Girolamo, segretario provinciale del Siulp -, quando l'organico prevede 16 effettivi e tre amministrativi. Questo distaccamento non è da chiudere, ma da potenziare per l'importanza che ha sul territorio".

Da parte dei molti parlamentari presenti, senza distinzione di partito, è stato assicurato il massimo appoggio: "Dobbiamo essere uniti, perché il Piemonte non deve perdere il 50% delle caserme e la Granda non deve restare sguarnito pagando ancora una volta un conto salatissimo".