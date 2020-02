Piemonte, nuovo indicare pil trimestrale

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Per ovviare alla mancanza di dati trimestrali sul Pil a livello regionale, Unioncamere Piemonte lancia un nuovo indice che fornirà informazioni in tempo reale sull'andamento dell'economia piemontese. Il nuovo superindice, un unicum italiano battezzato Pillnow, è stato messo a punto dall'economista Giuseppe Russo.

"Poiché i dati Istat del Pil 2019 arriveranno fra un anno - spiega Russo - abbiamo scelto una strada nuova: stimarlo sulla base di variabili risultate significative. Ne abbiamo prese in considerazione 80, dal movimento dei veicoli pesanti alle esportazioni, fino alle ricerche su Google con parole chiave come i nomi di centri commerciali. Ma ci sono anche fattori come i consumi elettrici o l'occupazione. Il risultato è un modello preciso al 70%".

"Forniamo agli imprenditori - rimarca il presidente di Unioncamere Piemonte Vincenzo Ilotte, con il segretario generale della Camera di Commercio di Torino Guido Bolatto - uno strumento in più per aiutarli a decidere in fretta".