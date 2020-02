Ordinanza anti-bivacchi, multa a Biella

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - La Polizia locale di Biella ha emesso il primo provvedimento legato all'ordinanza anti-bivacchi firmata dal sindaco Claudio Corradino: una multa di 50 euro nei confronti di un cittadino trovato ubriaco ai Gardini Zumaglini.

La sanzione domenica, durante un controllo del territorio. La pattuglia della Polizia locale è intervenuta all'interno dei giardini e ha multato una persona colta in stato di manifesta ubriachezza e in possesso di contenitore di bevande alcoliche di vetro al di fuori degli spazi autorizzati. A segnalare alla pattuglia il fatto, una cittadina che circolava nella zona.

"L'ordinanza - spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Giacomo Moscarola - è in vigore e va rispettata. In attesa del nuovo regolamento di Polizia urbana gli agenti hanno uno strumento per sanzionare i comportamenti illeciti, sui quali non ci sarà tolleranza".