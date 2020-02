Merlo, decisione su trampolini Pragelato

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Una decisione sui trampolini olimpici di Torino 2006. E' quella che sollecita il sindaco Giorgio Merlo "per il futuro di Pragelato e per la credibilità dell'intero comprensorio della Via Lattea".

"I diversi tasselli che abbiamo illustrato nei mesi scorsi per il futuro di Pragelato cominciano a definirsi con maggior chiarezza - osserva Merlo -. Dalla riscoperta della tradizionale vocazione turistica al consolidamento del settore sportivo, da una offerta culturale sempre più plurale alla valorizzazione delle tradizioni storiche e al recupero delle borgate".

"In questa cornice - prosegue Merlo - c'èda risolvere il problema, annoso ed endemico, dei due trampolini grandi, avendo già un progetto finanziato dagli organismi preposti per il recupero dei tre trampolini piccoli e per il lancio di alcune discipline sportive, con grande ricaduta turistica, per altri sport collaterali. Una delle priorità è quella di individuare una soluzione definitiva a un problema che ci trasciniamo dal 2006".