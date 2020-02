Gnocchi nuova presidente Gia Piemonte

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Monica Gnocchi è la nuova presidente della Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici (Gia) del Piemonte. Subentra a Susanne Bayer, che resta come vicepresidente del rinnovato direttivo, composto anche da Gianluca Tabusso (tesoriere), Laura Sgarlazzetta (segretaria) e Roberto Boselli (neo consigliere). Riconfermati i probiviri Paolo Camera e Cristina Aimonetto, cui si affianca Luciano Di Muro.

In capo ad Ascom Torino, il nuovo direttivo, all'insegna della continuità, si insedia in un momento fondamentale per il turismo e la professione di Guida Abilitata, alla luce dei cambiamenti della normativa, degli sviluppi turistici di Torino e della Regione Piemonte. "Affrontiamo questa sfida con entusiasmo - dice la presidente Monica Gnocchi - con l'obiettivo di contribuire alla crescita turistica del Piemonte. Confidiamo in un costante e proficuo dialogo con Istituzioni locali e regionali e ribadiamo la nostra lotta all'abusivismo. Lavoreremo per uno sblocco della normativa sulla professione".