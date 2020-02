Biblioteca di Lattes al Polo del '900

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Apre venerdì 14 febbraio, al Polo del '900, la mostra Biblioteca di Mario Lattes, curata da Francesco Poli e organizzata dalla Fondazione Bottari Lattes, in collaborazione con Lattes & C. Editori. Sono tavole, la maggior parte mai esposte prima, che Lattes aveva creato per illustrare l'antologia scolastica letteraria per le scuole medie, edita dalla sua casa editrice. Illustrano argomenti e testi della narrativa classica: da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll all'Infinito di Giacomo Leopardi, Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain e Rosso Malpelo di Giovanni Verga fino Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, passando per Le smanie della villeggiatura di Carlo Goldoni e i libri di Primo Levi. Per i tre volumi di Biblioteca, scritti da Rosanna Bissaca e Maria Paolella, Lattes ha prodotto oltre cinquecento disegni, acquerelli e tecniche miste su tutti gli argomenti del programma scolastico, dalla poesia all'epica, dalla fiaba ai romanzi. La mostra sarà visitabile fino all'8 marzo.